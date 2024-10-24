Мужчина переоборудовал арендованный в Алматы дом под необычный "бизнес": ему грозит уголовный срок

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В Алматы в ходе полицейской спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию. Об этом 24 октября 2024 года рассказали в департаменте полиции южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Нарколаборатория функционировала в частном секторе Медеуского района. "Специальная операция проведена при координации прокуратуры. Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь", – информировал первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов. Как отметил спикер, согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг. "По данному факту начато досудебное расследование. "Нарколаборант" взят под стражу". Пресс-служба ДП Алматы В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков. 22 октября 2024 года в Алматы при координации прокуратуры успешно ликвидировали крупную нарколабораторию и задержали ее организатора. А 23 октября Комитет национальной безопасности РК отчитался о ликвидации нарколаборатории в Шымкенте. Читайте также О деле школьной ОПГ, которая держала в секс-рабстве одноклассницу, высказался Кожаев Иностранка с поддельным паспортом Казахстана пыталась пересечь границу Горящий балкон в Алматы чуть не привел к трагедии

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