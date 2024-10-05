Крупный пожар разгорелся в одном из сел в Акмолинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

5 октября на территории одного из частных жилых домов в селе Сергеевка сгорело 13 тонн сена, сообщает Zakon.kz.

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