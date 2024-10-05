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Законодательство РК

Крупный пожар разгорелся в одном из сел в Акмолинской области

пожар в селе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
5 октября на территории одного из частных жилых домов в селе Сергеевка сгорело 13 тонн сена, сообщает Zakon.kz.

На момент прибытия пожарных расчетов к месту вызова пожар уже имел большую площадь возгорания.

пожар в селе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:45

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Огнеборцы произведя разбор и тщательную проливку сена, полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет. ДЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог". Пресс-служба МЧС РК
пожар в селе, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 19:45

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Бурлинском районе города Аксай произошло возгорание кровли двухэтажного здания банка на предварительной площади 300 кв. м.

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