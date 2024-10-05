Крупный пожар разгорелся в одном из сел в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
5 октября на территории одного из частных жилых домов в селе Сергеевка сгорело 13 тонн сена, сообщает Zakon.kz.
На момент прибытия пожарных расчетов к месту вызова пожар уже имел большую площадь возгорания.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"Огнеборцы произведя разбор и тщательную проливку сена, полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет. ДЧС напоминает, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее в Бурлинском районе города Аксай произошло возгорание кровли двухэтажного здания банка на предварительной площади 300 кв. м.
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