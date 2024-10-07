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Площадь крупного пожара в двух областях Казахстана выросла вдвое: кадры сверху

пожар в Павлодарской и Карагандинской областях, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 13:34 Фото: МЧС РК
6 октября около села Коянды в Карагандинской области загорелась сухая трава. Через какое-то время пожар перешел за территорию этого региона на не покрытую лесом землю Баянаульского государственного национального природного парка в Павлодарской области.

Площадь возгорания за сутки выросла вдвое: с более 3 тыс. га до примерно 6 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов. По его данным, ситуация с тушением осложняется порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.

"На борьбу со стихией стянуты все необходимые силы: работают 310 человек, 51 единица спецтехники, два вертолета, три беспилотных летательных аппарата (БПЛА)", – сообщил аким.

Ранее в ДЧС Карагандинской области рассказали, что был совершен аэровизуальный осмотр территории Каркаралинского района. Масштабы возгорания сняли сверху. После чего было принято решение о проведении эвакуации жителей поселка Желтау в безопасное место.

По данным акима Павлодарской области, 7 октября пожар локализовали, ликвидация продолжается.

"В настоящее время в ликвидации задействованы 609 человек и 110 единиц техники, пять беспилотных летательных аппаратов ДЧС и местных исполнительных органов Карагандинской, Павлодарской областей, ДЧС Астаны, воинской части 52859 МЧС, ГНПП "Баянаул", четыре воздушных суда АО "Казавиаспас" и Минобороны", – сообщили в МЧС РК.

Определено всего 12 боевых участков. На базе ДЧС областей и Командного центра МЧС действуют оперативные штабы.

Воздушными судами произведено 15 сбросов общим объемом 22 тонны воды.

Для оказания информационной психологической поддержки функционирует телефон горячей линии в ДЧС Карагандинской области 8 721 2 51 72 23, в ДЧС Павлодарской области 8 718 2 20 11 12.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области при тушении этого пожара погиб спасатель.

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