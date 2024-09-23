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Законодательство РК

Россия выдала Казахстану подозреваемого в педофилии

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:32 Фото: pexels
23 сентября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры сделали заявление. В нем говорится, что подозреваемого в интиме с несовершеннолетней экстрадировали из Новосибирска в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в сентябре 2023 года мужчина в одной из съемных квартир Шымкента вступил в связь с 14-летней.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года его задержали в Новосибирске".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По запросу Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Ранее сообщалось, что из Турции экстрадирована подозреваемая в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Казахстанка с 2022 по 2023 год работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. За это время она присвоила себе около 27 млн тенге.

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