Россия выдала Казахстану подозреваемого в педофилии

23 сентября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры сделали заявление. В нем говорится, что подозреваемого в интиме с несовершеннолетней экстрадировали из Новосибирска в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, в сентябре 2023 года мужчина в одной из съемных квартир Шымкента вступил в связь с 14-летней.

"После совершения преступления злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле 2024 года его задержали в Новосибирске". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

По запросу Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину.

В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Ранее сообщалось, что из Турции экстрадирована подозреваемая в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Казахстанка с 2022 по 2023 год работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. За это время она присвоила себе около 27 млн тенге.