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Частная баня вспыхнула в Акмолинской области

пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:26 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
5 августа в селе Новокубанка Шортандынского района разгорелся пожар в частной бане, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС региона, причина пожара устанавливается.

пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:26

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью потушен на общей площади 7 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 18:26

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Ранее сообщалось, что в Алматы из горящей квартиры спасли пожилого мужчину.

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