Частная баня вспыхнула в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
5 августа в селе Новокубанка Шортандынского района разгорелся пожар в частной бане, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС региона, причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар полностью потушен на общей площади 7 кв. м. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Ранее сообщалось, что в Алматы из горящей квартиры спасли пожилого мужчину.
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