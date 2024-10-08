Крупный пожар в двух областях Казахстана: что известно к этому часу

В МЧС Казахстана поделились свежей информацией о ситуацией с пожаром в Карагандинской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz.

Локализованный 7 октября пожар в "Баянаульском государственном национальном природном парке" сегодня, 8 октября ликвидировали. Точная площадь устанавливается. Ранее сообщалось, что в Павлодарской области площадь возгорания составила 10 тыс. га.

Что касается Карагандинской области, то там тоже достигнут прогресс.

"Природный пожар в Карагандинской области локализован. Площадь устанавливается", – сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в этом регионе площадь пожара составляла 35 тыс. га.