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Крупный пожар в двух областях Казахстана: что известно к этому часу

Пожар в Карагандинской и Павлодарской областях, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 15:05 Фото: МЧС РК
В МЧС Казахстана поделились свежей информацией о ситуацией с пожаром в Карагандинской и Павлодарской областях, сообщает Zakon.kz.

Локализованный 7 октября пожар в "Баянаульском государственном национальном природном парке" сегодня, 8 октября ликвидировали. Точная площадь устанавливается. Ранее сообщалось, что в Павлодарской области площадь возгорания составила 10 тыс. га.

Что касается Карагандинской области, то там тоже достигнут прогресс.

"Природный пожар в Карагандинской области локализован. Площадь устанавливается", – сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в этом регионе площадь пожара составляла 35 тыс. га.

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