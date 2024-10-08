Благодаря авиации удалось потушить крупный пожар в Костанайской области

8 октября в 15 км от села Арка Камыстинского района Костанайской области произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 5 тыс. га. При этом порывы ветра достигли до 25 м/с, это могло привести к распространению огня на лесной массив госфонда, сообщает Zakon.kz.

К очагам пожара были стянуты группировки спасателей, в том числе пожарная авиация.



"Всего в тушении были задействованы около 200 человек личного состава, 33 единицы техники ДЧС, МИО, вертолеты и пожарный поезд. Осуществлено семь сбросов воды общим объемом более 18 тонн. По поручению министра по ЧС для координации действий на место пожара был направлен председатель Комитета противопожарной службы Рамиль Камалов, начальник департамента ликвидации ЧС Максат Даулетьяров и начальник ДЧС Костанайской области Дамир Ермагамбетов". Пресс-служба МЧС РК

Спасатели работали как с воздуха, так и наземным способом. Пожар полностью потушен. В настоящее время точная площадь пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.





6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области загорелась сухая трава. Позже огонь перекинулся на Павлодарскую область и охватил не покрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка: позднее там возгорание удалось локализовать.

7 октября МЧС сообщило, что во время тушения пожара в Каркаралинском районе погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хайрат Хали, еще четверо человек пострадали.

Утром 8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что общая площадь степного пожара составляет 35 тыс. га. Его тушение осложняется сильным ветром.

