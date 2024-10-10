Карагандинские спасатели эвакуировали 20 путников из застрявшего на дороге автобуса
Фото: pixabay
Посреди ночи на пульт 112 поступило сообщение от водителя автобуса о том, что на трассе Астана – Шымкент обнаружены неисправности двигателя и он не может продолжать движение, сообщает Zakon.kz.
ДЧС Карагандинской области на место вызова незамедлительно направил автомобиль для перевозки личного состава МЧС.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Обогревшиеся в спецтехнике 20 пассажиров, среди которых был один ребенок, были благополучно эвакуированы в придорожное кафе до приезда резервного автобуса организации перевозчика.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Ранее стало известно, что легковушка протаранила маршрутный автобус.
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