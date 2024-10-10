Карагандинские спасатели эвакуировали 20 путников из застрявшего на дороге автобуса

Фото: pixabay

Посреди ночи на пульт 112 поступило сообщение от водителя автобуса о том, что на трассе Астана – Шымкент обнаружены неисправности двигателя и он не может продолжать движение, сообщает Zakon.kz.

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