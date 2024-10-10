В аэропорту Астаны пропала домашняя кошка

В международном аэропорту города Астаны потерялась домашняя кошка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Instagram-паблик my.life_astana, к ним в редакцию обратилась жительница столицы. По ее словам, 4 октября в столичном аэропорту у нее пропала кошка.

Инцидент произошел во время разгрузки багажа рейса DV492 Стамбул – Астана. Оказалось, что переноску с животным уронили и кошка убежала. Известно, что проводятся поиски, но женщина сомневается в их успешном исходе.

"Я думаю, что никто не ищет. Для них это просто кошка, а для нас – член семьи. Возможно она до сих пор в здании или убежала в лесополосу. Кошка очень пугливая и на стрессе сейчас", – рассказала женщина.

На днях другая жительница Астаны возмутилась тем, что медицинская организация выставила ей счет за WhatsApp-оповещение.