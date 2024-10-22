"Будем подавать в суд": стали известны подробности истории с потерявшейся кошкой в аэропорту Астаны

4 октября в Международном аэропорту Астаны туристка из Турции потеряла кошку. Почти три недели женщина ищет своего питомца, но пока безуспешно. Сегодня хозяйке животного предоставили записи видеонаблюдения в воздушной гавани столицы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 4 октября текущего года. Кошка по имени Юки, летевшая со своими хозяевами из Турции, бесследно пропала. По словам Екатерины, любимец исчез во время разгрузки багажа рейса DV492 Стамбул – Астана.

Женщина рассказывает, что переноску с животным могли уронить в Международном аэропорту Астаны, вследствие чего кошка убежала. По словам собеседницы, на это указывает грязная подстилка, которая находилась в переноске. На ней обнаружена и трава, как будто ее роняли на землю.

В то же время сотрудники аэропорта заверяют, что не роняли переноску с животным.

"В ходе выгрузки багажа рейса DV492 произошел инцидент, в результате которого кошка вырвалась и сбежала. В настоящее время все записи с камер видеонаблюдения были тщательно пересмотрены, однако кошка на данный момент не обнаружена. В связи с данной ситуацией создана комиссия, проводится служебное расследование. Поиски продолжаются". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Также представитель воздушной гавани столицы заверила, что процедура выгрузки багажа производилась под контролем бортпроводников авиакомпании, которые могут подтвердить то, что переноску с животным сотрудник не ронял.



Мы обратились в компанию, совершавшую перевозку данных пассажиров из Стамбула в Астану, где нам предоставили следующую информацию:

"Перевозка животного была выполнена согласно правилам компании в качестве зарегистрированного багажа в изолированном отапливаемом багажнике воздушного судна. По прибытии, в момент транспортировки багажа от самолета до здания терминала, службами аэропорта целостность контейнера для перевозки животных была нарушена. К большому сожалению, это привело к тому, что животное выбежало. Сотрудники авиакомпании и аэропорта, находящиеся на месте, предприняли все возможные действия по поимке животного, однако они, к сожалению, не увенчались успехом. От лица авиакомпании мы выражаем искреннее сочувствие хозяевам потерявшегося животного и делаем все возможное для того, чтобы помочь его найти".

Сегодня, 22 октября, стало известно, что хозяйку потерянной кошки пригласили в аэропорт, где Екатерина лично смогла просмотреть записи с камер видеонаблюдения Международного аэропорта Астаны. Но, к сожалению, и эта возможность разобраться в ситуации не привела к успеху в поисках любимого животного.

"22 октября 2024 года Екатерина, хозяйка пропавшей кошки, прибыла в аэропорт и с 10:00 начала личный просмотр записей с камер видеонаблюдения за 4 октября 2024 года. Были просмотрены процесс высадки пассажиров и выгрузки багажа, однако на данных записях кошки не было видно. Также отсутствуют данные, подтверждающие факт падения переноски во время транспортировки грузчиком", – сообщили в аэропорте во второй половине дня 22 октября.

По словам хозяйки домашнего животного, личный просмотр видеозаписей не дал результатов, так как посадка осуществлялась около 20:45-21:00, а на улице было темно.

"Не было видно ни как выгружают багаж, ни самой кошки. Одна камера была направлена на трап самолета, другая – на ленту выгрузки багажа. Но было настолько темно, что фактически невозможно разобрать, что выгружают сотрудники. Кроме того и качество съемки оставляет желать лучшего", – рассказала Екатерина.

В планах у хозяйки кошки идти дальше – попробовать разобраться в ситуации, начиная с погрузки животного на борт самолета в Турции.

"Вынося животное из самолета, сотрудники даже не проверили, находится ли кошка внутри переноски. Не проверили и то, закрыта ли дверка у переноски", – делится Екатерина.

Женщина заявила, что также намерена просмотреть все камеры видеонаблюдения в Международном аэропорту Стамбула.

"Подадим на авиакомпанию в суд. Мы хотим нанять в Турции адвоката, пока договариваемся по цене. Будем выяснять ситуацию с начала следования животного в Казахстан. Хочу выяснить, правильно ли погрузили животное в Турции, чтобы разобраться, виноваты ли грузчики в потере животного", – отметила Екатерина.

За последние несколько месяцев это уже второй случай потери животного в аэропортах Астаны и Алматы. В конце августа произошла аналогичная ситуация – кота по кличке Томас несколько недель искали в аэропорту и на прилегающей территории. В итоге животное было найдено и возвращено хозяйке.

Чем закончится история с поиском Юки – пока неизвестно. Хозяйка животного не теряет надежды найти любимца и не намерена прекращать поиски.