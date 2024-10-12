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Пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили

Пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 21:08 Фото: МЧС РК
Крупный пожар в ресторане Ali Baba в центре правобережья Астаны полностью потушили, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС РК.


"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 кв. м. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллона", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. 

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в кухонном помещении. 

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