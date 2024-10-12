Пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили

Крупный пожар в ресторане Ali Baba в центре правобережья Астаны полностью потушили, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МЧС РК.





"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 кв. м. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллона", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в кухонном помещении.