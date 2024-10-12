Пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили
Фото: МЧС РК
Крупный пожар в ресторане Ali Baba в центре правобережья Астаны полностью потушили, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в МЧС РК.
"Пожар полностью ликвидирован на площади 250 кв. м. Силами ДЧС из огня вынесено три газовых и два кислородных баллона", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в кухонном помещении.
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