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Пожар в ресторане Астаны: в Нацгвардии рассказали, как спасли людей

Пожар в ресторане Астаны: в Нацгвардии рассказали, как спасли людей , фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 01:09 Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Солдаты Национальной гвардии 12 октября эвакуировали персонал во время пожара в ресторане Ali Baba в центре правобережья Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Национальной гвардии МВД РК, гвардейцы во главе с капитаном Дарханом Бакеном немедленно эвакуировали персонал ресторана в безопасное место. Так же сообщили об инцидиенте в пожарную службу и правоохранительные органы. В это время остальные войсковые наряды, не теряя времени, в целях предотвращения взрывов вынесли из кухни заведения газовые баллоны на улицу. 

"При обеспечении патрулировании улиц города мы заметили дым из ресторана, расположенного по адресу ул. Мамбетова, 3. Под руководством начальника патрульной группы лейтенанта Селимхана Жансугурова, бойцы приступили к соответствующим мерам, оцепили территорию пожара. На место происшествия вызвали пожарную команду", – сообщил офицер столичной бригады Национальной гвардии. 

Отмечается, что благодаря слаженной работе гвардейцев удалось избежать жертв и значительно сократить ущерб от пожара. Причины возгорания пока выясняются. 

Ранее сообщалось, что пожар в ресторане в центре правобережья Астаны полностью потушили. Пожар вспыхнул в кухонном помещении. 

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