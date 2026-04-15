Крупный пожар в Алматы удалось сдержать в кратчайшие сроки

В Алмалинском районе по ул. Жемчужной пожар разгорелся в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По прибытии первых пожарных расчетов было установлено открытое горение дома. На месте пожара была обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами угроза распространения огня была снята в кратчайшие сроки.

Пожар локализован на площади 150 кв. м. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 30 человек эвакуировали из горящего дома в Алматы.