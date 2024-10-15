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В полиции показали полное видео трагедии в Талгаре

Полиция, трагедия в Талгаре, показали видео, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 13:17 Фото: РСК Алматинской области
15 октября 2024 года первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов на брифинге рассказали о ходе расследования преступления в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Бауржан Аленов отметил, что поводом для выхода к прессе послужило видео, которое распространяется в соцсетях. Главная цель пресс-конференции, разъяснить ситуацию, с чего все началось и как разворачивались события, потому что в сети очень много фейковой информации. Он продемонстрировал журналистам фрагменты с камер в магазине, запись событий того вечера, когда произошло преступление. Он добавил, что ресивер сразу был изъят и не подвергался монтажу. Сейчас идет соответствующая экспертиза.

По словам Бауржана Аленова, сейчас все основные подозреваемые задержаны, идет следствие.

"Это основные фрагменты. Время на записи 23:42, оно опережает 20 минут реального времени. В красной кепке отец Шерзата. Покупатель – главный подозреваемый. Если обратите внимание, он оплатил товар, переводом, продавец подтвердил получение денег. Потом покупатель еще взял третью бутылку пива…" – сказал спикер.

Он отметил, что вторая покупка была оплачена наличными, то есть тот факт, что из-за баночки пива произошел этот конфликт видеозаписью не подтверждается, здесь конфликта не было.

"Получив сдачу, забрал пиво, дружелюбно "по рукам", он вышел. Через некоторое время, мы прокрутили фрагменты, вернулся, попросил поставить сотовый на зарядку, ушел. Шерзат вышел на улицу. Спустя четыре минуты покупатель вернулся за сотовым и вышел на улицу. Здесь произошел конфликт. Между Шерзатом и покупателем. У нас в данный момент посыл в том, что не из-за баночки пива посыл произошел", – сказал Аленов.

Согласно видео и словам спикера, покупатель получил удар от Шерзата. Вышел его отец и остановил конфликт. 

По словам Аленова, сейчас назначена экспертиза на предмет того, что именно было в руке у отца Шерзата, когда он его останавливал. 

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще два человека получили телесные повреждения. Позже родные погибшего попросили найти и наказать всех виновных. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка. Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану.

В Талгар в тот же день прибыл первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов.

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