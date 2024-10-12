Пожар близ Талгара: заместитель министра внутренних дел прибыл на место происшествия

Первый заместитель министра внутренних дел Бауыржан Аленов прибыл в село Азат Алматинской области, где в ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего в Талгаре подростка, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что приехал на место происшествия по поручению главы МВД.

"Со мной на место прибыли сотрудники Министерства внутренних дел. Создана следственно-оперативная группа. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия. Подозреваемые будут установлены и законно понесут ответственность. Уголовное дело находится на особом контроле министра", – отметил Аленов.

Также ранее в село приехал прокурор Алматинской области Адамов Берик.

Напомним, пожар в доме семьи погибшего подростка Шерзата Болата случился в ночь на 12 октября 2024 года. Обошлось без жертв и пострадавших.

После пожара отец погибшего в Талгаре 16-летнего подростка Шерзата Болата записал видеообращение к казахстанцам и попросил обойтись без кровопролития. Каржаубай Нурымов сказал, что верит в то, что все преступники будут наказаны. Он отметил, что ничего не боится и добавил, что полиция, которая сейчас находится на месте происшествия, разберется во всем.

В Департаменте полиции Алматинской области рассказали, что по факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. В соответствии с поступившим заявлением семья погибшего подростка обеспечена охраной. По месту ее проживания установлено круглосуточное дежурство сотрудников полиции.

Расследование уголовного дела по факту поджога взял на контроль Генеральный прокурор Берик Асылов.