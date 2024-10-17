Спецоперация КНБ и прокуратуры: наркогруппировки ликвидированы в Жамбылской области

В сентябре 2024 года Департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ) по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 17 октября 2024 года следует, что участники наркогруппировок "подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах".

"В Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан". Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

8 октября 2024 года КНБ Казахстана заявил о ликвидации канала поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны. По подозрению в организации были задержаны двое казахстанцев.