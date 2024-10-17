Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спецоперация КНБ и прокуратуры: наркогруппировки ликвидированы в Жамбылской области

Спецоперация КНБ и прокуратуры: наркогруппировки ликвидированы в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 11:06 Фото: gov.kz
В сентябре 2024 года Департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ) по Жамбылской области при координации органов прокуратуры пресечена деятельность двух наркогруппировок, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 17 октября 2024 года следует, что участники наркогруппировок "подозреваются в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах".

"В Шуском и Меркенском районах при попытке сбыта около 102 кг марихуаны и порядка 3 кг синтетических наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан".Пресс-служба КНБ РК

Иная информация, как отметили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

8 октября 2024 года КНБ Казахстана заявил о ликвидации канала поставки наркотических средств в Караганду из южных регионов страны. По подозрению в организации были задержаны двое казахстанцев.

Читайте также

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
13-летнюю казахстанку в течение шести лет насиловали родные дяди
Интернет-мошенничество
Смекалка и телефонные навыки полицейского из СКО помогли дать отпор интернет-мошенникам
Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы
Землетрясение и пожар зафиксировали в Алматы
Динара Халдарова
КНБ Жамбылская область 2024 год Наркопреступность Наркотики Наркотики
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Басенджи порода лай
Любителям тишины: пять пород собак, которые никогда не лают
Суперлуние
Четыре знака зодиака, которые больше всех пострадают в суперлуние 17 октября
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: