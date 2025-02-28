КНБ заявил о задержании казахстанца с 13 кг мефедрона

В феврале 2025 года Департаментами Комитета национальной безопасности (КНБ) по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали в КНБ.

"Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. У него изъято 13 кг психотропного вещества мефедрон. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

26 февраля 2025 года стало известно, что сотрудники ЦОНов и медучреждений стали фигурантами масштабного уголовного дела.