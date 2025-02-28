#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.49
525.71
5.77
Происшествия

КНБ заявил о задержании казахстанца с 13 кг мефедрона

КНБ заявил о задержании казахстанца с 13 кг мефедрона, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 11:25 Фото: пресс-служба КНБ РК
В феврале 2025 года Департаментами Комитета национальной безопасности (КНБ) по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 февраля, рассказали в КНБ.

"Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. У него изъято 13 кг психотропного вещества мефедрон. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Иная информация, как пояснили в комитете, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

26 февраля 2025 года стало известно, что сотрудники ЦОНов и медучреждений стали фигурантами масштабного уголовного дела.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Мужчина выстрелил в голову знакомому в Астане
Происшествия
11:43, Сегодня
Мужчина выстрелил в голову знакомому в Астане
Незаконно вывезли бензин почти на 16 млрд тенге: трое казахстанцев объявлены в межгосударственный розыск
Происшествия
09:55, Сегодня
Незаконно вывезли бензин почти на 16 млрд тенге: трое казахстанцев объявлены в межгосударственный розыск
Сколько нарколабораторий ликвидировали в Казахстане в феврале
Происшествия
08:12, Сегодня
Сколько нарколабораторий ликвидировали в Казахстане в феврале
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: