Полицейские Туркестанской области изъяли 45 килограммов наркотических средств

Участковые инспекторы Мактааральского районного отдела полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" изъяли у местного предпринимателя более 45-ти килограммов насвая, упакованного в 50 баклажек. Наркотическое зелье он хранил в своем гараже, сообщает Zakon.kz.

Местный житель продавал веники на Центральном рынке, вместе с ними он решил реализовать насвай и уже расфасовал его в пластиковые бутылки. Изъятые вещества были уничтожены сотрудниками полиции.

Фото: Polisia.kz.

Участковые инспекторы полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди населения о вреде употребления насвая и запрете его реализации. И напоминают, что в случае выявления подобных фактов виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанца задержали в Узбекистане по подозрению в контрабанде наркотиков.

