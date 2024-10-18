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Полицейские Туркестанской области изъяли 45 килограммов наркотических средств

насвай, продажа насвая, полиция, Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:40 Фото: Polisia.kz.
Участковые инспекторы Мактааральского районного отдела полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" изъяли у местного предпринимателя более 45-ти килограммов насвая, упакованного в 50 баклажек. Наркотическое зелье он хранил в своем гараже, сообщает Zakon.kz.

Местный житель продавал веники на Центральном рынке, вместе с ними он решил реализовать насвай и уже расфасовал его в пластиковые бутылки. Изъятые вещества были уничтожены сотрудниками полиции.

насвай, продажа насвая, Туркестанская область, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:40

Фото: Polisia.kz.

Участковые инспекторы полиции на постоянной основе проводят разъяснительную работу среди населения о вреде употребления насвая и запрете его реализации. И напоминают, что в случае выявления подобных фактов виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что казахстанца задержали в Узбекистане по подозрению в контрабанде наркотиков.

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