Посылку с наркотиками из Таиланда не дождались жители Астаны

В Астане арестовали четверых подозреваемых, ожидавших посылку из Таиланда. В ней находились запрещенные вещества. Таможенники предотвратили получение наркотиков казахстанцами, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Агентства по финансовому мониторингу за 13 июня 2024 года, при проведении осмотра склада временного хранения сотрудниками Департамента АФМ по Астане с применением служебно-розыскной собаки обнаружены три посылки, внутри которых найдены наркотические вещества – экстракт каннабиса (гашишное масло) – общей массой 3,5 кг.

"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлены четверо подозреваемых, проведены обыски по месту проживания, где обнаружены и изъяты наркотические средства – марихуана весом 787 г, а также другие предметы, необходимые для взвешивания и расфасовки наркотических средств". Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что по данному факту начато досудебное расследование.

"В отношении четверых подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей". В соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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