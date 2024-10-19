Два землетрясения произошли в Каспийском море

Фото: wikimedia

Сразу два землетрясения были зафиксированы 19 октября 2024 года на Каспии. Они случились с разницей почти в семь часов, сообщает Zakon.kz.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, первое землетрясение магнитудой 3.1 балла случилось 19 октября, в 01:02 ночи по местному времени. Второе – в 08:47. Фото: Республиканский центр сейсмослужбы Нацакадемии Азербайджана Оба эпицентра находились на глубине 68 километров. Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября 2024 года зафиксировано землетрясение на юго-западе от Алматы. Эпицентр был расположен на территории Узбекистана в 669 км от мегаполиса Казахстана. Читайте также В аэропорту Алматы нашли наркотики в посылке из-за рубежа В Акмолинской области ликвидировали крупную нарколабораторию Почти 160 тысяч "ржавых" хризантем вернул Казахстан в Нидерланды

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