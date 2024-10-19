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Два землетрясения произошли в Каспийском море

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:09 Фото: wikimedia
Сразу два землетрясения были зафиксированы 19 октября 2024 года на Каспии. Они случились с разницей почти в семь часов, сообщает Zakon.kz.

По информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, первое землетрясение магнитудой 3.1 балла случилось 19 октября, в 01:02 ночи по местному времени. Второе – в 08:47.

землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 15:09

Фото: Республиканский центр сейсмослужбы Нацакадемии Азербайджана

Оба эпицентра находились на глубине 68 километров.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября 2024 года зафиксировано землетрясение на юго-западе от Алматы. Эпицентр был расположен на территории Узбекистана в 669 км от мегаполиса Казахстана.

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