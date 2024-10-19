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Законодательство РК

Шесть джипов и автобус с казахстанским топливом задержали на границе в Кыргызстане

топливо, рейд, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:10 Фото: МВД КР
На контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" со стороны Кыргызстана задержали шесть внедорожников и автобус, перевозивших в республику горюче-смазочные материалы из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отдел технического контроля Главного управления безопасности дорожного движения КР провел проверку транспортных средств, проезжающих через пункт пропуска "Ак-Жол" между странами Казахстан и Кыргызстан в рамках рейда "Дополнительное оборудование", проходящего на территории республики с 16 по 20 октября 2024 года.

"Во время рейда выявили шесть внедорожников Toyota Land Cruiser и один пассажирский автобус с дополнительными баками для топлива", – сообщили в ведомстве.
топливо, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:10

Фото: МВД КР

За незаконную установку дополнительного бака и перевозку топлива из соседней страны назначены разбирательства. Все собранные материалы переданы в следственную службу, а автомобили поместили на штрафстоянку.

18 октября 2024 года председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров сообщил, что в Казахстане планируют уходить от жесткого контроля цен на ГСМ. Он отметил, что такое решение принято с учетом проработки с крупными игроками вопроса контроля в защите конкуренции.

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Казахстан Кыргызстан 2024 год Бензин ГСМ Дизельное топливо
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