Шесть джипов и автобус с казахстанским топливом задержали на границе в Кыргызстане

На контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол" со стороны Кыргызстана задержали шесть внедорожников и автобус, перевозивших в республику горюче-смазочные материалы из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Отдел технического контроля Главного управления безопасности дорожного движения КР провел проверку транспортных средств, проезжающих через пункт пропуска "Ак-Жол" между странами Казахстан и Кыргызстан в рамках рейда "Дополнительное оборудование", проходящего на территории республики с 16 по 20 октября 2024 года.

"Во время рейда выявили шесть внедорожников Toyota Land Cruiser и один пассажирский автобус с дополнительными баками для топлива", – сообщили в ведомстве.

Фото: МВД КР

За незаконную установку дополнительного бака и перевозку топлива из соседней страны назначены разбирательства. Все собранные материалы переданы в следственную службу, а автомобили поместили на штрафстоянку.

18 октября 2024 года председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров сообщил, что в Казахстане планируют уходить от жесткого контроля цен на ГСМ. Он отметил, что такое решение принято с учетом проработки с крупными игроками вопроса контроля в защите конкуренции.