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Законодательство РК

Семья с четырьмя детьми застряла около дач Жезказгана

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 23:14 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Жезказгане, вблизи дачного общества Спутник, на полевой дороге автомобиль застрял в грязевой массе. В машине находилось шесть человек, из них четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.

На место выехали спасатели. Они доставили пострадавших в Сатпаев.

"Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба МЧС РК

Ранее двухлетнему малышу и его бабушке помогли спасатели Кокшетау.

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Улытауская область МЧС РК Жезказган Сатпаев 2024 год Спасатели
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