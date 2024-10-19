Семья с четырьмя детьми застряла около дач Жезказгана
Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Жезказгане, вблизи дачного общества Спутник, на полевой дороге автомобиль застрял в грязевой массе. В машине находилось шесть человек, из них четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.
На место выехали спасатели. Они доставили пострадавших в Сатпаев.
"Пострадавших нет. В медицинской помощи не нуждались". Пресс-служба МЧС РК
Ранее двухлетнему малышу и его бабушке помогли спасатели Кокшетау.
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