Семья с четырьмя детьми застряла около дач Жезказгана

Фото: пресс-служба МЧС РК

В городе Жезказгане, вблизи дачного общества Спутник, на полевой дороге автомобиль застрял в грязевой массе. В машине находилось шесть человек, из них четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.

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