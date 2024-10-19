Двухлетнему малышу и его бабушке помогли спасатели Кокшетау

Фото: скриншот видео

19 октября в одной из многоэтажек города Кокшетау по улице Вернадского двухлетний малыш закрылся на щеколду, когда бабушка вышла на улицу, и не смог открыть дверь. Ребенок оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.

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