Двухлетнему малышу и его бабушке помогли спасатели Кокшетау
Фото: скриншот видео
19 октября в одной из многоэтажек города Кокшетау по улице Вернадского двухлетний малыш закрылся на щеколду, когда бабушка вышла на улицу, и не смог открыть дверь. Ребенок оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно-спасательный отряд прибыл на место с шанцевыми инструментами. С их помощью спасатели открыли дверь и благополучно передали ребенка бабушке.
МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.
Ранее сообщалось, что очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя.
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