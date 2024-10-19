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Законодательство РК

Двухлетнему малышу и его бабушке помогли спасатели Кокшетау

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 19:52 Фото: скриншот видео
19 октября в одной из многоэтажек города Кокшетау по улице Вернадского двухлетний малыш закрылся на щеколду, когда бабушка вышла на улицу, и не смог открыть дверь. Ребенок оказался запертым в квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно-спасательный отряд прибыл на место с шанцевыми инструментами. С их помощью спасатели открыли дверь и благополучно передали ребенка бабушке.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.


Ранее сообщалось, что очевидцы ДТП в Алматы помогли спасти водителя-нарушителя.

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