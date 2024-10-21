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Законодательство РК

20 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Балхаше

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 23:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
21 октября в городе Балхаше, по улице Желтоксан, в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома произошло загорание мусора, сообщает Zakon.kz.

С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей.

"Благодаря оперативным действиям пожарных загорание было ликвидировано на малой площади".Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане.

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Елена Беляева
МЧС РК Балхаш Карагандинская область Пожар 2024 год
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