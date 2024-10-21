20 человек экстренно эвакуировали из многоэтажки в Балхаше

21 октября в городе Балхаше, по улице Желтоксан, в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома произошло загорание мусора, сообщает Zakon.kz.

С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них восемь детей.



"Благодаря оперативным действиям пожарных загорание было ликвидировано на малой площади". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что газбаллоны взорвались в кузове автомобиля в Астане.