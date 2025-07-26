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Происшествия

45 человек экстренно эвакуировали из дома в Петропавловске

пожар в Петропавловске, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 23:03 Фото: pixabay
26 июля в одном из пятиэтажных жилых домов по улице Интернациональная города Петропавловска произошло загорание электропроводки в электрощитовой на третьем этаже, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, возгорание сопровождалось сильным задымлением подъезда, создавая угрозу для жильцов.

"На место оперативно прибыли подразделения ДЧС и приступили к эвакуации жильцов. Благодаря слаженной работе спасателей по лестничному маршу эвакуированы 45 человек, в том числе 15 детей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Турции бушуют масштабные пожары.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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