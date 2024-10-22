Огнеборцы Карагандинской области потушили утренний пожар

Фото: Zakon.kz

На пульт диспетчеру гарнизона Карагандинской области поступило сообщение о возгорании одного из частных жилых домов по ул. Кирпичная в районе им. Казыбек би областного центра, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили горение 2-х квартирного одноэтажного жилого дома. Пожар ликвидировали на площади 90 кв.м. Фото: пресс-служба МЧС РК В результате происшествия никто не пострадал. Ранее в городе Тайынша в СКО вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена. Это могло привести в возгоранию жилых домов.

Читайте также Утром в Алматы загорелся трансформатор

Следите за новостями zakon.kz в: