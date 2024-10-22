Огнеборцы Карагандинской области потушили утренний пожар
Фото: Zakon.kz
На пульт диспетчеру гарнизона Карагандинской области поступило сообщение о возгорании одного из частных жилых домов по ул. Кирпичная в районе им. Казыбек би областного центра, сообщает Zakon.kz.
Незамедлительно направленные на место пожара спасатели обнаружили горение 2-х квартирного одноэтажного жилого дома.
Пожар ликвидировали на площади 90 кв.м.
Фото: пресс-служба МЧС РК
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в городе Тайынша в СКО вблизи одного из частных жилых домов произошло загорание 50 тюков сена. Это могло привести в возгоранию жилых домов.
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