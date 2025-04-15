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Происшествия

Столб черного дыма над городом: склад вспыхнул в Алматы

Алматы, пожар на складе, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:24 Фото: Zakon.kz
В Алматы 15 апреля 2025 года загорелся склад в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС города, в 14:48 силы и средства были направлены по повышенному рангу вызова в микрорайон Самгау, ул. Жанаарка.

"По предварительным данным, произошло возгорание на складе. По прибытии пожарных подразделений установлено горение склада открытым пламенем. Автоцистерны подключены к пожарным гидрантам, обеспечена бесперебойная подача воды. На месте организована работа оперативного штаба, созданы несколько участков тушения", – сообщили предварительно в ведомстве.

К тушению привлекли пожарный автопоезд.

Корреспондент Zakon.kz на месте выяснил, что горят товарно-материальные ценности, предварительная площадь возгорания – 2000 кв.м.

2 апреля пожарные Алматы тушили крупный пожар в ресторане Paradise.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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