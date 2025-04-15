Столб черного дыма над городом: склад вспыхнул в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы 15 апреля 2025 года загорелся склад в Алатауском районе, сообщает Zakon.kz.

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