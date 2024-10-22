Необычным образом решил согреться мужчина, замерзший в Кокшетау

В Департаменте полиции Акмолинской области сегодня, 22 октября 2024 года, рассказали о необычном угоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В релизе говорится, что 19 октября в Управление полиции Кокшетау обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с 23:00 до 02:00 с парковки напротив многоквартирного жилого дома неизвестным лицом была угнана его автомашина Mercedes-Benz 180. Он также сообщил, что ключи от авто остались в замке зажигания.

Полицейские начали досудебное расследование и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

"В этот же день сотрудниками отдела криминальной полиции угнанный автомобиль был найден. Установлена причастность к угону 40-летнего жителя областного центра. В момент совершения преступления мужчина вышел из центра временной адаптации и сильно замерз. Далее, по его показаниям, увидев чужую автомашину с оставленным ключом зажигания, он решил воспользоваться ситуацией, сел в автомобиль и уехал". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве уточнили, что автомобиль возвращен владельцу.

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