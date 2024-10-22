Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Необычным образом решил согреться мужчина, замерзший в Кокшетау

Необычным образом решил согреться мужчина, замерзший в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 13:57 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Акмолинской области сегодня, 22 октября 2024 года, рассказали о необычном угоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В релизе говорится, что 19 октября в Управление полиции Кокшетау обратился местный житель. Мужчина рассказал, что с 23:00 до 02:00 с парковки напротив многоквартирного жилого дома неизвестным лицом была угнана его автомашина Mercedes-Benz 180. Он также сообщил, что ключи от авто остались в замке зажигания.

Полицейские начали досудебное расследование и приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий.

"В этот же день сотрудниками отдела криминальной полиции угнанный автомобиль был найден. Установлена причастность к угону 40-летнего жителя областного центра. В момент совершения преступления мужчина вышел из центра временной адаптации и сильно замерз. Далее, по его показаниям, увидев чужую автомашину с оставленным ключом зажигания, он решил воспользоваться ситуацией, сел в автомобиль и уехал".Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве уточнили, что автомобиль возвращен владельцу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 13:57
В Казахстане полиция разобралась с серийными автоугонщиками
, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 13:57

23 июля 2024 года стало известно, что у алматинца угнали три авто стоимостью 90 млн тенге. Полицейскими была задержана группа подозреваемых.

Читайте также

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию
Алматинка обвинила сына именитого спортсмена в избиении
В кафе Шымкента мужчина во время ссоры выстрелил в лицо оппоненту
Мужчина выстрелил в лицо знакомому в кафе Шымкента
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
Спецоперация в Алматы: задержан гражданин КНР с 50 коробками сайгачьих рогов
Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау 2024 год Автоугоны Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: