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Законодательство РК

МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области

МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области Фото: пресс-служба ДП Абайской области
И. о. председателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Ренат Зулхаиров ответил на вопрос, почему восьмилетний мальчик в Абайской области самостоятельно отправился на поиски скота в буран, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом журналист спросила Рената Зулхаирова на круглом столе в СЦК 13 февраля 2024 года по вопросу профилактики бытового насилия.

"В соцсетях обсуждается случай в Абайской области, где утром 11 февраля восьмилетний мальчик отправился на поиски скота в буран и пропал. Люди в соцсетях начали задаваться вопросом, понесут ли за это ответственность родители ребенка?" – спросила журналист.

И. о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Ренат Зулхаиров ответил, что в настоящее время этот вопрос изучается.

"Там не совсем так, как вы говорите. Ребенок вместе со своим родным дядей на лошадях поехали в степь искать пропавших лошадей. Обстоятельства были такие. В настоящее время проводится проверка и изучается этот вопрос, но предварительно такая информация", – отметил Ренат Зулхаиров.

11 февраля 2024 года в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители с просьбой о содействии в поисках их восьмилетнего сына Мерея Имангали, который утром верхом на лошади выехал на поиски скота и пропал.

Поиски мальчика начались незамедлительно, буквально за 15 минут был поднят весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских, активное участие принимали волонтеры, общественность и неравнодушные жители района.

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Ребенка искали четыре часа. В результате стражи порядка вместе с местными жителями нашли мальчика на окраине населенного пункта ближе к ночи.

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