Когда лифт становится ловушкой: инцидент в Караганде

Фото: freepik

В микрорайоне Степной-2 города Караганды в одном из многоэтажных жилых домов 38-летний мужчина оказался заблокирован в лифте, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно-спасательного отряда при помощи специального ключа открыли дверь лифтовой кабины и помогли мужчине безопасно покинуть лифт. МЧС напоминает: в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112. Ранее сообщалось, что женщину насмерть зажало в лифте в роддоме Уральска.

Поделитесь новостью

