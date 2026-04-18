Когда лифт становится ловушкой: инцидент в Караганде
В микрорайоне Степной-2 города Караганды в одном из многоэтажных жилых домов 38-летний мужчина оказался заблокирован в лифте, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно-спасательного отряда при помощи специального ключа открыли дверь лифтовой кабины и помогли мужчине безопасно покинуть лифт.
МЧС напоминает: в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось, что женщину насмерть зажало в лифте в роддоме Уральска.
