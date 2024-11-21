12 человек наказали за побег из талгарского ИВС

За громкий побег из талгарского ИВС должностей лишились начальник изолятора и его подчиненный. Еще 10 человек привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, Служба собственной безопасности провела проверку. И только после нее в полиции признали, что сотрудники проявили халатность.

"По итогам служебной проверки приняты строгие меры: 12 сотрудников, в том числе ряд руководителей, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Вместе с тем по факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование". Официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова

В конце октября из изолятора временного содержания при полиции Талгарского района сбежал подследственный. Изначально 26-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней племянницы. Его искали по всему Талгару. На выезде из города досматривали машины. Местность прочесывали и с земли, и с воздуха. Помогали волонтеры и отряды добровольцев. Специально для поисков спасатели предоставили дрон с камерой ночного видения. Благодаря этому беглеца обнаружили в зарослях камыша.

Мужчину вернули в ИВС. Как он покинул изолятор, полицейские так и не объяснили.

По факту халатности было возбуждено уголовное дело.

