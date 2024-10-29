Наркотики в мантах и костях: на какие уловки идут казахстанцы, передавая передачу в колонии

Житель Семея налепил 24 манты с гашишем, а кызылординец пытался передать в колонию наркотики, спрятав их в кость, сообщает Zakon.kz.

В КУИС МВД РК 29 октября рассказали, что в Абайской области в колонии смешанной безопасности сотрудники группы досмотра пресекли проникновение в учреждение мант с наркотиками. Предприимчивым оказался 29-летний житель Семея. Он пришел на краткосрочное свидание к знакомому с мантами, однако вместо начинки там были наркотики.

"Всего удалось "налепить" 24 штуки. Манты оказались с гашишем, общим весом более 650 г. Возбуждено уголовное дело в отношении лепщика", – поделились в комитете.

В другом случае в колонию Кызылорды пытались передать наркотики, спрятанные в кость.

"В учреждение №60 (смешанной безопасности) женщина пыталась передать осужденному наркотики, спрятанные в кость. Сумку с продуктами принесла в учреждение знакомая заключенного. При проведении досмотра с помощью оборудования был замечен странный цвет содержимого продуктов. При вскрытии кости сотрудники группы досмотра обнаружили внутри кости свертки". КУИС МВД РК

После вызова оперативно-следственной группы вещество направлено на экспертизу. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы изъятое вещество весом 129,9 г – высушенная марихуана.

"Несмотря на строгие предупреждения и беседы как с с осужденными, так и с их родственниками имеют место попытки передачи запрещенных предметов в колонию. Осужденный, которому предназначалась посылка, отбывает наказание за разбой", – добавили в комитете.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Аналогичные нарушения выявлены и в Карагандинской и Улытауской областях.