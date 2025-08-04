Дым в четыре этажа: пожар разгорелся на территории элеватора в Уральске

Фото: пресс-служба МЧС РК

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Уральске, по улице Молдагулова, на территории элеватора произошло возгорание на уровне восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

На месте пожарные установили, что горели силовой кабель и мусор на площади около 10 кв. м. "Наблюдалось интенсивное задымление с четвертого по восьмой этажи. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали огонь, не допустив его распространения на другие участки объекта". Пресс-служба МЧС РК Как уточняется, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Ранее в Таразе показали, как оперативно потушили горящую крышу городского кафе.

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