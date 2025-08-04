Дым в четыре этажа: пожар разгорелся на территории элеватора в Уральске
Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в Уральске, по улице Молдагулова, на территории элеватора произошло возгорание на уровне восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.
На месте пожарные установили, что горели силовой кабель и мусор на площади около 10 кв. м.
"Наблюдалось интенсивное задымление с четвертого по восьмой этажи. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали огонь, не допустив его распространения на другие участки объекта".Пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее в Таразе показали, как оперативно потушили горящую крышу городского кафе.
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