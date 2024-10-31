В Казахстане раскрыта схема контрабанды анаболиков под видом витаминов в США и Европу
Фото: Telegram/afm_rk
Факт незаконного перемещения через госграницу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, сообщает Zakon.kz.
Об этом 31 октября 2024 года рассказал официальный представитель АФМ Алибек Абдилов:
"Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека (приказ министра здравоохранения РК от 26 июня 2023 года №120)".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.
"Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ. Указанные граждане задержаны, в отношении их судом применена мера пресечения "домашний арест". В настоящее время проводится досудебное расследование".Алибек Абдилов
В соответствии со ст. 201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат.
30 октября 2024 года АФМ раскрыло подробности уголовных дел, заведенных после паводков в Улытауской области.
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