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В Казахстане раскрыта схема контрабанды анаболиков под видом витаминов в США и Европу

В Казахстане раскрыта схема контрабанды анаболиков под видом витаминов в США и Европу, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:16 Фото: Telegram/afm_rk
Факт незаконного перемещения через госграницу Казахстана сильнодействующих веществ в крупном размере выявлен Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) при координации Авиационной транспортной прокуратуры Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 октября 2024 года рассказал официальный представитель АФМ Алибек Абдилов:

"Установлено, что группа лиц по предварительному сговору перемещала под видом витаминов через государственную границу Казахстана в США и страны Европы анаболики, стероиды, в состав которых входят сильнодействующие вещества, оказывающие вредное воздействие на жизнь и здоровье человека (приказ министра здравоохранения РК от 26 июня 2023 года №120)".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен адрес, где организаторы хранили и занимались расфасовкой лекарственных средств.

"Обнаружены и изъяты 206 тыс. ампул и таблеток, а также шприцы, станок для оклеивания, почтовые конверты, самоклеящиеся этикетки для сильнодействующих веществ. Указанные граждане задержаны, в отношении их судом применена мера пресечения "домашний арест". В настоящее время проводится досудебное расследование".Алибек Абдилов

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иные сведения разглашению не подлежат.

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АФМ РК Казахстан США 2024 год Вред здоровью Витамины Европа
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