Пожарные Алматы спасли от взрыва легковой автомобиль
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы по улице Енисейская произошло загорание легкового автомобиля, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей МЧС, горящий автомобиль удалось спасти от уничтожения.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Благодаря оперативным действиям профессионалов, горение ликвидировали за 14 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.
МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте.
Ранее сообщалось, что частная баня вспыхнула открытым пламенем в ВКО.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript