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Законодательство РК

Находившегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана задержали в Аргентине

Андрей Хазбулатов, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 17:59 Фото: gov.kz
На территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов, сообщает Zakon.kz.

Летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной антикоррупционной службой. Ему выдвигают обвинения по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Он подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге, сообщили в пресс-службе МВД.

Хазбулатов в 2019 году был назначен главой Госцентра поддержки национального кино.

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