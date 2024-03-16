Находившегося в розыске заслуженного деятеля Казахстана задержали в Аргентине

На территории Аргентины по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана задержан Андрей Хазбулатов, сообщает Zakon.kz.

Летом прошлого года мужчина был объявлен в международный розыск столичной антикоррупционной службой. Ему выдвигают обвинения по части 4 статьи 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Он подозревается в незаконном присвоении денежных средств в размере более 196 млн тенге, сообщили в пресс-службе МВД.

Хазбулатов в 2019 году был назначен главой Госцентра поддержки национального кино.