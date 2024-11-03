Директор ТОО "Кезби" похитил 321 млн тенге АО "Озенмунайгаз" – АФМ

В Мангистау 3 ноября 2024 года задержали исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

"В отношении Кезбаева зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби". Возбуждено уголовное дело по п.2 ч.4 ст.190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере", – рассказали в пресс-службе Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области.

Кезбаева подозревают в хищении 321 млн тенге, выделенных АО "ОзенМунайГаз" для выплаты зарплаты сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 млрд тенге.

В 2021 году ТОО "Кезби" заключило договоры с АО "ОзенМунайГаз" на ремонтные работы по цене 65 тыс. тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тыс. тенге за бригаду в час.

"Как предполагает следствие, значительную часть средств, а именно 321 млн тенге, похитил руководитель компании без улучшения социальных условий для сотрудников", – добавили в АФМ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее в АФМ заявили об окончании расследования уголовных дел в отношении руководителя Управления природных ресурсов Улытауской области, а также лиц, осуществивших ненадлежащим образом работы в рамках проекта "Санация реки Жезды".