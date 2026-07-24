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Происшествия

Семья с четырьмя детьми застряла на берегу Балхаша: на помощь пришли спасатели

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 23:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели МЧС помогли семье с четырьмя детьми, оказавшейся в затруднительной ситуации на побережье озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Актогайском районе Карагандинской области, примерно в 20 километрах северо-восточнее села Тасарал. Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль с технической неисправностью и оказали водителю необходимую помощь.

После устранения поломки спасатели сопроводили транспорт до ближайшего населенного пункта. В салоне автомобиля находились шесть человек, среди них четверо детей.

Медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили автомобилистам о важности проверки транспорта перед дальними поездками, а также рекомендовали иметь запас воды, средства связи и сообщать близким о маршруте движения.

Ранее сообщалось, что автобус с иностранцами и детьми сломался на трассе в Актюбинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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