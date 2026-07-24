Семья с четырьмя детьми застряла на берегу Балхаша: на помощь пришли спасатели
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели МЧС помогли семье с четырьмя детьми, оказавшейся в затруднительной ситуации на побережье озера Балхаш, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в Актогайском районе Карагандинской области, примерно в 20 километрах северо-восточнее села Тасарал. Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль с технической неисправностью и оказали водителю необходимую помощь.
После устранения поломки спасатели сопроводили транспорт до ближайшего населенного пункта. В салоне автомобиля находились шесть человек, среди них четверо детей.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
В МЧС напомнили автомобилистам о важности проверки транспорта перед дальними поездками, а также рекомендовали иметь запас воды, средства связи и сообщать близким о маршруте движения.
Ранее сообщалось, что автобус с иностранцами и детьми сломался на трассе в Актюбинской области.
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