Остановка рухнула на людей в Актау: дочь пострадавшей раскритиковала действия властей

В Актау дочь пострадавшей от обрушения автобусной остановки раскритиковала действия полиции и акимата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 ноября местное издание lada.kz, по словам Алины Иевлевой, после происшествия ей не удалось подать заявление в правоохранительные органы, а представители акимата до сих пор не связались с семьей.

"Алина узнала о случившемся через интернет. Позвонив матери, она услышала ответ от фельдшера, который сообщил, что женщина находится в пути в больницу. В медучреждении пострадавшей провели обследование, в ходе которого у 52-летней женщины диагностировали переломы восьми ребер и плечевой кости со смещением, а также множественные гематомы и ссадины. В результате травм одно из легких женщины было повреждено".

Алина Иевлева подчеркивает, что ее мать, Олеся Иевлева, имеет II группу инвалидности: ранее ей были установлены коленные протезы, а также диагностирована гидроцефалия и заболевания сердечно-сосудистой системы. Из-за этого дочь опасается, что травмы могут усугубить состояние здоровья пострадавшей. Врачи также сообщают о возможной потере зрения на один глаз.

На место происшествия прибыла полиция, однако заявление приняли только у одного из пострадавших, не у матери Алины.

Также, по словам Иевлевой, представители акимата и подрядной организации посетили другого пострадавшего мужчину, но с семьей Иевлевых на связь не выходили. В связи с этим семья обратилась к адвокату и намерена добиваться привлечения виновных к ответственности.

В настоящее время Олеся Иевлева находится в реанимации Мангистауской областной многопрофильной больницы, где ей откачивают жидкость из легких. В ближайшее время женщине предстоит операция на руке после стабилизации ее состояния.

5 ноября сообщалось, чт автобусная остановка рухнула на людей. В Департаменте полиции сообщили, что остановка, расположенная рядом с одним из домов в 1-м микрорайоне города Актау, обрушилась из-за погодных условий. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело.