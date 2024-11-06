Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Остановка рухнула на людей в Актау: дочь пострадавшей раскритиковала действия властей

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 20:19 Фото: primeminister.kz
В Актау дочь пострадавшей от обрушения автобусной остановки раскритиковала действия полиции и акимата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 6 ноября местное издание lada.kz, по словам Алины Иевлевой, после происшествия ей не удалось подать заявление в правоохранительные органы, а представители акимата до сих пор не связались с семьей.

"Алина узнала о случившемся через интернет. Позвонив матери, она услышала ответ от фельдшера, который сообщил, что женщина находится в пути в больницу. В медучреждении пострадавшей провели обследование, в ходе которого у 52-летней женщины диагностировали переломы восьми ребер и плечевой кости со смещением, а также множественные гематомы и ссадины. В результате травм одно из легких женщины было повреждено".

Алина Иевлева подчеркивает, что ее мать, Олеся Иевлева, имеет II группу инвалидности: ранее ей были установлены коленные протезы, а также диагностирована гидроцефалия и заболевания сердечно-сосудистой системы. Из-за этого дочь опасается, что травмы могут усугубить состояние здоровья пострадавшей. Врачи также сообщают о возможной потере зрения на один глаз.

На место происшествия прибыла полиция, однако заявление приняли только у одного из пострадавших, не у матери Алины. 

Также, по словам Иевлевой, представители акимата и подрядной организации посетили другого пострадавшего мужчину, но с семьей Иевлевых на связь не выходили. В связи с этим семья обратилась к адвокату и намерена добиваться привлечения виновных к ответственности.

В настоящее время Олеся Иевлева находится в реанимации Мангистауской областной многопрофильной больницы, где ей откачивают жидкость из легких. В ближайшее время женщине предстоит операция на руке после стабилизации ее состояния.

5 ноября сообщалось, чт автобусная остановка рухнула на людей. В Департаменте полиции сообщили, что остановка, расположенная рядом с одним из домов в 1-м микрорайоне города Актау, обрушилась из-за погодных условий. По факту недоброкачественного строительства зарегистрировано уголовное дело. 

Читайте также

Котел взорвался в Костанайской области, обрушилось здание, пострадал мужчина
Взрыв котла обрушил здание в Костанайской области: внутри был человек
Агентство РК по финансовому мониторингу
Задержали известного казахстанского агроэксперта
ДТП
Девушка погибла в результате столкновения мопеда и автомобиля в Алматы
Диана Абдуллаева
Актау 2024 год Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
6 ноября, какой день, народные приметы о погоде, что можно и что нельзя делать
6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: