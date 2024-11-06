Задержали известного казахстанского агроэксперта

6 ноября стало известно о задержании агроэксперта Алмасбека Садырбая, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АФМ, Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой изобличен руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Садырбай в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он подозревается в том, что возглавляемой им группой лиц созданы фиктивные сельхозкооперативы в Балхашском, Енбекшиказахском, Кегенском, Райымбекском и Уйгурском районах.

"Основная цель – незаконное получение субсидий на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота и компенсацию затрат на корма. Для этого привлекались крестьянские хозяйства, которые вопреки законодательству не имели сельхозземель", – говорится в сообщении.

Далее дистанционно подавались заявки на получение субсидий, содержащие недостоверные сведения, в том числе с указанием фиктивных кадастровых номеров. При этом использовались ЭЦП руководителей сельхозкооперативов без их ведома.

"Подобным образом похищено свыше 1,2 млрд тенге". Пресс-служба АФМ

Мужчина задержан. Его сообщница с санкции Следственного суда находится под домашним арестом. В соответствии со ст. 201 УПК иные сведения разглашению не подлежат.

В Мангистау 3 ноября 2024 года задержали исполнительного директора ТОО "Кезби" Ержана Кезбаева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.