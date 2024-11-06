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Актюбинские спасатели обнаружили пропавшего в метели фермера

Актюбинские спасатели нашли пропавшего фермера, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 04:42 Фото: pixabay
Очередной звонок спасателям в Актобе был связан с пропажей мужчины 1959 года рождения, который несмотря на плохую погоду выехал на выпас скота и не выходил на связь, сообщает Zakon.kz.

В результате поисково-спасательной работы мужчина, потерявший ориентир из-за метели был найден спасателями в 8 км от жилого массива Куршысай областного центра.

В медицинской помощи он не нуждался.

МЧС напоминает, что выезжать из населенных пунктов в случае неблагоприятных погодных условий может быть опасно для жизни. Не подвергайте себя и своих близких необоснованному риску.

Ранее спасатели вызволили четырех человек из снежного плена в Актюбинской области.

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