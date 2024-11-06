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Огромную наркоплантацию укрыли под рыбной фермой в Алматинской области

Огромную плантацию конопли нашли под рыбной фермой в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:52 Фото: wikimedia
МВД совместно с КНБ и прокуратурой ликвидировали подпольную нарколабораторию по культивированию каннабиса в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, деятельность под прикрытием рыбного фермерства развернули в селе Байкен.

"В результате оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято более полутора тысяч кустов наркосодержащих растений. Незаконная оранжерея площадью три гектара расположилась в подвальном помещении здания, где было размещено производство рыбы. В ходе обысков также изъяты более 10 млн тенге, осветительные приборы, тепловые лампы, системы отопления и вентиляции, предметы для полива и другое оборудование, предназначенное для выращивания наркотиков", – сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержаны 18 человек, в числе которых работники незаконного предприятия. "Устанавливается канал дальнейшей поставки наркопродукции.

Всего с начала года МВД ликвидировано 56 нарколабораторий, изъято и не допущено в оборот более 23 тонн различных наркотических средств. Работа в данном направлении продолжается.

Ранее в Алматы в ходе полицейской спецоперации ликвидировали крупную нарколабораторию, которую мужчина устроил в арендованном доме. 

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