Грузовик с макулатурой вспыхнул на трассе Экибастуз – Павлодар
Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе Экибастуз – Павлодар загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозивший макулатуру, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о пожаре поступило на пульт "112". На место прибыли подразделения МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Огонь не распространился на другие объекты.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в СКО огонь едва не перекинулся с одного дома на другой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript