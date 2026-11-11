Грузовик с макулатурой вспыхнул на трассе Экибастуз – Павлодар

На трассе Экибастуз – Павлодар загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозивший макулатуру, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "112". На место прибыли подразделения МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Огонь не распространился на другие объекты.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в СКО огонь едва не перекинулся с одного дома на другой.