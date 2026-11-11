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Происшествия

Грузовик с макулатурой вспыхнул на трассе Экибастуз – Павлодар

Грузовик с макулатурой вспыхнул на трассе Экибастуз – Павлодар, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 20:33 Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе Экибастуз – Павлодар загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозивший макулатуру, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "112". На место прибыли подразделения МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание. Огонь не распространился на другие объекты.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в СКО огонь едва не перекинулся с одного дома на другой.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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