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Загадочная смерть девятиклассницы в Астане: школьные психологи не увидели проблем

Заброщенное здание, где обнаружили тело девочки, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 18:57 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Управление образования Астаны прокомментировало гибель ученицы школы-гимназии №16. Подросток трагически погибла при невыясненных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель руководителя Управления образования Астаны Серик Адылбаев, 14-летняя ученица  9 "К" класса обучалась в средней школе №16 с первого класса. Она поступила в школу в 2017 году. Во втором классе девочке было рекомендовано обучение в коррекционном классе. Психолог посещала родительские собрания.

"Со второго по седьмой класс девочка обучалась в коррекционном классе по адаптированной программе. На начало учебного года психологом на каждый коррекционный класс составляется план работы психологического сопровождения. Согласно плану, проводились диагностики, направленные на определение психологического климата, определение уровня учебной мотивации, выявление общего эмоционального состояния детей", – ответил Серик Адылбаев на запрос Zakon.kz. 

Он отметил, что по результатам диагностики все показатели у подростка были в норме. Самооценка у девочки была положительная, в школе она чувствовала себя комфортно и всегда была настроена на общение и дружескую поддержку.  

"А. начала учиться в восьмом классе под руководством нового классного руководителя и в новом учебном коллективе. Психологическое сопровождение в классе, где училась А., велось согласно годовому плану психологов. С 20 ноября по 24 ноября 2023-2024 учебного года в восьмых классах проведен тест по методике Филлипса для определения школьной тревожности. Показатели ответов А. были в норме. По диагностике Спилберг – Ханина (01.04.2024) показатели также были в норме", – сообщил замруководителя Управления образования.

10-18 марта 2023-2024 учебного года учащиеся восьмых классов прошли тестирование на выявление уровня общей школьной тревожности. У школьницы все было в норме. Девочка не нарушала правил внутреннего распорядка школы, не пропускала без уважительных причин учебные занятия, имела опрятный внешний вид и училась в меру своих способностей, удовлетворительно. Замечаний со стороны педагогов на плохое поведение не было, в школьных конфликтах не была замечена. 

"Запроса на работу с подростком не поступало со стороны родителей и классного руководителя, самообращений со стороны девочки к психологу не было. Девочку психологи знали по групповым занятиям, по участию в психологических тренингах", – пояснил Серик Адылбаев.

По данным Управления образования Астаны, в 2024-2025 учебном году количество штатных педагогов-психологов было увеличено на 200 единиц, до 406 человек. Также для улучшения работы психологов в июне 2024 года создан Центр психологической поддержки акимата Астаны. На базе центра осуществляются диагностические, коррекционно-развивающие, консультативные, психопрофилактические услуги.

11 сентября сообщалось, что в здании заброшенного детсада в столице нашли тело подростка 2010 года рождения. Информация о смерти несовершеннолетней сначала появилась в чатах в мессенджерах. Позднее ее подтвердили в полиции Астаны. Родные погибшей уверены, что девочку в здание заманили обманным путем. 

14 сентября в ДП Астаны заявили, что расследование находится на особом контроле руководства. Тогда в ведомстве сообщили, что, по предварительным данным, школьница умерла от остановки сердца

В октябре судебно-медицинская экспертиза установила, что 14-летняя А. отравилась газом.

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