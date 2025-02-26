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Происшествия

Теплотрассу прорвало в Астане – инцидент попал на видео

Дым , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 19:36 Фото: pexels
26 февраля 2025 года в Астане прорвало теплотрассу по улице Достык, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в столичном акимате, при проведении земляных работ частной подрядной организацией ТОО "Каз форд строй" была повреждена теплотрасса д-219 по ул. Достык, 8б.

"Работы частной подрядной организацией велись самовольно, без согласования уполномоченных органов и АО "Астана- Теплотранзит". На место незамедлительно выехала аварийная бригада АО "Астана – Теплотранзит". Бригада занимается устранением", – заверили в акимате.

Между тем в Астане на 26 февраля объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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