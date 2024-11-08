Солдат-срочник погиб в ВКО: предварительно – суицид

В Восточно-Казахстанской области мертвым найден солдат, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 ноября 2024 года рассказали в КНБ РК.

"7 ноября в Департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий срочной службы. По предварительной информации, причина смерти – суицид", – сказано в сообщении.

Органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса.

13 октября 2024 года в городе Шахтинске обнаружили тело военнослужащего по контракту в/ч 6505 Регионального командования "Орталық". По предварительной информации, он совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.