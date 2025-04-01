Чудесная случайность спасла жизнь казахстанцу, который чуть не погиб при странных обстоятельствах

В городе Текели бдительность местного жителя и оперативность полицейских спасли жизнь молодому человеку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции области Жетысу, инцидент произошел 31 марта. Возвращаясь вечером домой, мужчина заметил около комплекса "Жетісу Резорт" автомобиль своего 22-летнего знакомого Тимура. Решив поздороваться, он зашел внутрь, но не нашел его. Попытки дозвониться не дали результата. Забеспокоившись, он начал поиски и спустился в подвал, где увидел вещи Тимура – телефон, ключи и одежду. Пройдя дальше, он обнаружил парня без движения в металлической емкости с остатками краски.

"Не теряя времени, мужчина выбежал на улицу и, заметив проезжающий автомобиль патрульной полиции, позвал на помощь. Полицейские – капитаны Азамат Казыбаев и Елдар Амангельдин, а также старший лейтенант Жанатбек Ахметов – мгновенно среагировали. Они извлекли пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам прибывшей скорой. По словам анестезиолога-реаниматолога городской больницы, своевременные действия полиции стали решающими в спасении жизни молодого человека", – рассказали в ДП.

Там отметили, что Азамат Казыбаев уже проявлял героизм в критических ситуациях. В 2011 году он сопровождал автобус с делегацией из Японии и Южной Кореи, следовавший в сторону комплекса "Ак-Булак". На 13-м километре трассы Алматы – Кокпек – Коктал на встречную полосу выехал автомобиль Subaru Impreza, угрожая столкновением с автобусом. Капитан Казыбаев перегородил дорогу своей патрульной машиной, приняв удар на себя и предотвратив трагедию. За этот поступок он был награжден главой государства медалью "Ерлігі үшін".

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