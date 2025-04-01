#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
504.44
545.65
5.95
Происшествия

Чудесная случайность спасла жизнь казахстанцу, который чуть не погиб при странных обстоятельствах

Текели, мужчина чуть не погиб при странных обстоятельствах, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:59 Фото: pixabay
В городе Текели бдительность местного жителя и оперативность полицейских спасли жизнь молодому человеку, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции области Жетысу, инцидент произошел 31 марта. Возвращаясь вечером домой, мужчина заметил около комплекса "Жетісу Резорт" автомобиль своего 22-летнего знакомого Тимура. Решив поздороваться, он зашел внутрь, но не нашел его. Попытки дозвониться не дали результата. Забеспокоившись, он начал поиски и спустился в подвал, где увидел вещи Тимура – телефон, ключи и одежду. Пройдя дальше, он обнаружил парня без движения в металлической емкости с остатками краски.

"Не теряя времени, мужчина выбежал на улицу и, заметив проезжающий автомобиль патрульной полиции, позвал на помощь. Полицейские – капитаны Азамат Казыбаев и Елдар Амангельдин, а также старший лейтенант Жанатбек Ахметов – мгновенно среагировали. Они извлекли пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам прибывшей скорой. По словам анестезиолога-реаниматолога городской больницы, своевременные действия полиции стали решающими в спасении жизни молодого человека", – рассказали в ДП.

Там отметили, что Азамат Казыбаев уже проявлял героизм в критических ситуациях. В 2011 году он сопровождал автобус с делегацией из Японии и Южной Кореи, следовавший в сторону комплекса "Ак-Булак". На 13-м километре трассы Алматы – Кокпек – Коктал на встречную полосу выехал автомобиль Subaru Impreza, угрожая столкновением с автобусом. Капитан Казыбаев перегородил дорогу своей патрульной машиной, приняв удар на себя и предотвратив трагедию. За этот поступок он был награжден главой государства медалью "Ерлігі үшін".

А в Семее участковый Болат Кожабатчин устроил операцию по спасению щенков, которые бегали на мосту среди потока машин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой
Происшествия
08:50, Сегодня
Новый мошеннический сайт завлекает казахстанцев высокой зарплатой
Дачники Актобе устали содержать городские электролинии за свой счет
Происшествия
07:00, Сегодня
Дачники Актобе устали содержать городские электролинии за свой счет
Лекарства не выдают жителям ЗКО: за дело взялись прокуроры
Происшествия
06:30, Сегодня
Лекарства не выдают жителям ЗКО: за дело взялись прокуроры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: