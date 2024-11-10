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Начальника депо в Актюбинской области посадили за взятку в 1,5 млн тенге

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 17:39 Фото: Zakon.kz
За взятку полтора миллиона начальник депо в Актюбинской области отправился в тюрьму на 3,5 года. К лишению свободы по этому делу приговорили еще несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", 26-летний житель Эмбы со среднетехническим образованием в области железнодорожного транспорта не мог найти работу и обратился за помощью к своему другу, который был помощником машиниста в Жемском эксплуатационном локомотивном депо. Менеджер по кадрам рекомендовал товарищам передать взятку руководителю предприятия.

"Руководитель согласился на взятку и велел передать кандидату вопросы и ответы для собеседования. После его проходжения, молодому человеку оставалось лишь передать деньги, но их у него не было. Тогда он попросил супругу взять четыре миллиона в кредит", – пишет издание.

В итоге 1,5 млн молодой человек передал наличкой другу, который отдал их менеджеру по кадрам, а тот в свою очередь принес их исполняющему обязанности начальника депо, оставив 300 тысяч себе по его просьбе.

В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Безработного обвинили в даче взятки, его друга в пособничестве в преступлении, менеджера по кадрам – в подстрекательстве, а самого руководителя депо – в получении взятки. Подсудимые вину в преступлении признали.

"Полученные деньги я потратил на ремонт здания депо, так как выделенных денег не хватило", – заявил в суде начальник депо.

Суд признал всех четверых виновными в преступлении. Руководителя депо приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Молодого человека, который дал взятку и его товарища – к трем годам. Менеджер по кадрам по решению суда отправится за решетку на 1,5 года.

Ранее в Мангистауской области пенсионер по решению суда лишился свободы на пять лет за махинацию при продаже карьера, в которой обогатился на 73 млн тенге.

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