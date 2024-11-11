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КНБ задержал двух казахстанцев в Жамбылской области

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, правонарушитель, правонарушители, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 10:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 11 ноября 2024 года, в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) выступили с важным обращением. В нем говорится о ликвидации наркогруппировок, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, в октябре 2024 года в Жамбылской области пресечена деятельность двух наркогруппировок, участников которых подозревают в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

Операция КНБ в Жамбылской области: задержаны наркоторговцы с крупными партиями, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 10:01

Фото: пресс-служба КНБ РК

Так, уточнили в ведомстве, в Рыскуловском и Меркенском районах при попытке сбыта более 14 кг гашиша и 42 кг марихуаны задержаны и с санкции суда взяты под стражу два казахстанца.

наркотики КНБ , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 10:01

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса".Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

О ликвидации очередной нарколаборатории в КНБ заявляли еще 7 ноября. Ее выявили в Алматинской области.

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КНБ Жамбылская область Казахстан 2024 год Наркопреступность Наркотики Наркотики
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