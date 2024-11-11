КНБ задержал двух казахстанцев в Жамбылской области

Сегодня, 11 ноября 2024 года, в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) выступили с важным обращением. В нем говорится о ликвидации наркогруппировок, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета, в октябре 2024 года в Жамбылской области пресечена деятельность двух наркогруппировок, участников которых подозревают в перевозке и сбыте наркотиков в особо крупных размерах.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Так, уточнили в ведомстве, в Рыскуловском и Меркенском районах при попытке сбыта более 14 кг гашиша и 42 кг марихуаны задержаны и с санкции суда взяты под стражу два казахстанца.

Фото: пресс-служба КНБ РК

"Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса". Пресс-служба КНБ

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

О ликвидации очередной нарколаборатории в КНБ заявляли еще 7 ноября. Ее выявили в Алматинской области.