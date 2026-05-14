Мама с пятью маленькими детьми пострадала в ДТП в Павлодарской области

В Павлодарской области мама и пятеро ее детей попали в больницу из-за аварии, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что авария произошла 13 мая в районе села Айнаколь на дороге Кызылорда – Павлодар. Причиной ДТП стала лошадь.

"Сообщение о происшествии поступило в службу "103" около 22:00. На место оперативно выехала бригада экстренного реагирования Центра медицины катастроф. Медики осмотрели шестерых пострадавших – женщину и пятерых детей в возрасте от 2 до 12 лет. Всем оказали первую помощь", – поделились в ДЧС.

После осмотра детей вместе с матерью бригада трассового медико-спасательного пункта ЦМК доставила в детскую областную больницу. Там они будут находиться под наблюдением врачей и проходить дальнейшее лечение.

